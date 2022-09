Urbanistica nella Capitale: la Giunta ha approvato le delibere per lo sblocco dei primi toponimi (Di giovedì 8 settembre 2022) Sbloccati due Piani di recupero dei nuclei di edilizia ex abusivi, i cosiddetti “toponimi”. La Giunta di Roma Capitale ha approvato con due delibere altrettanti Piani esecutivi dei toponimi di Colli della Valentina e Fosso San Giuliano – via Polense, entrambi nel Municipio Roma VI. I due Piani di recupero interessano complessivamente circa 3000 residenti e prevedono la realizzazione di fogne, strade, parcheggi, scuole, parchi e aree per mercati. Per Colli della Valentina gli interventi avranno un valore di oltre 5 milioni di euro mentre per Fosso San Giuliano il valore delle opere è di quasi 20 milioni di euro. “Al nostro insediamento ci siamo trovati di fronte alla completa paralisi di tutti i procedimenti che riguardavano le periferie. Uno dei nostri sforzi principali è stato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) Sbloccati due Piani di recupero dei nuclei di edilizia ex abusivi, i cosiddetti “”. Ladi Romahacon duealtrettanti Piani esecutivi deidi Colli della Valentina e Fosso San Giuliano – via Polense, entrambi nel Municipio Roma VI. I due Piani di recupero interessano complessivamente circa 3000 residenti e prevedono la realizzazione di fogne, strade, parcheggi, scuole, parchi e aree per mercati. Per Colli della Valentina gli interventi avranno un valore di oltre 5 milioni di euro mentre per Fosso San Giuliano il valore delle opere è di quasi 20 milioni di euro. “Al nostro insediamento ci siamo trovati di fronte alla completa paralisi di tutti i procedimenti che riguardavano le periferie. Uno dei nostri sforzi principali è stato ...

italiaserait : Urbanistica nella Capitale: la Giunta ha approvato le delibere per lo sblocco dei primi toponimi - PFerrario : Ezio Cerutti, Note sulla ricerca urbanistica nella Città Murata, in La città murata di Como. Atti della ricerca pro… - Mainograz : RT @Secondowelfare: Il valore della #cultura come elemento di #coesione sociale passa anche nella #rigenerazione e nel recupero di spazi. N… - Secondowelfare : Il valore della #cultura come elemento di #coesione sociale passa anche nella #rigenerazione e nel recupero di spaz… - CrescenzoIlardi : @Emanuele676 @repubblica Concordo pienamente. L’urbanistica di recupero dovrebbe essere il nuovo corso dell’edilizi… -