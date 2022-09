Uomini e Donne, veto sul matrimonio tra Biagio e Caterina: ecco il motivo (Di giovedì 8 settembre 2022) Lo scorso 5 settembre Biagio Buonomo e Caterina Corradino sono diventati marito e moglie. I due avevano annunciato la loro decisione di sposarsi tempo addietro e, qualche giorno fa, finalmente, hanno coronato il loro sogno d'amore. Al lieto evento hanno preso parte anche tre ex dame di Uomini e Donne, stiamo parlando di Barbara De Santi, Cristina Incorvaia e Pamela Barretta. Le tre, però, si sono limitate a pubblicare semplicemente foto inerenti i loro look. Nessun riferimento è stato fatto agli sposi o alla location. Il motivo di questa scelta risiede in un veto posto dalla redazione di Uomini e Donne. Pamela ha raccontato cosa c'è dietro e quale sia il motivo per il quale nessuno può pubblicare contenuti a ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 8 settembre 2022) Lo scorso 5 settembreBuonomo eCorradino sono diventati marito e moglie. I due avevano annunciato la loro decisione di sposarsi tempo addietro e, qualche giorno fa, finalmente, hanno coronato il loro sogno d'amore. Al lieto evento hanno preso parte anche tre ex dame di, stiamo parlando di Barbara De Santi, Cristina Incorvaia e Pamela Barretta. Le tre, però, si sono limitate a pubblicare semplicemente foto inerenti i loro look. Nessun riferimento è stato fatto agli sposi o alla location. Ildi questa scelta risiede in unposto dalla redazione di. Pamela ha raccontato cosa c'è dietro e quale sia ilper il quale nessuno può pubblicare contenuti a ...

pfmajorino : Ma se #Meloni è così tanto dalla parte delle donne perchè ha fatto votare contro, al Parlamento europeo, la risol… - ilriformista : “Per le donne avere #Meloni come premier non è una buona notizia. Ha votato contro la parità salariale tra uomini e… - Agenzia_Ansa : Gli uomini risponderebbero meglio ai vaccini contro il Covid delle donne, almeno alla prima dose. Le pazienti di se… - AmartayaSen : @zorinayurievna Gli uomini brutti son tutti single, le donne brutte un morto di figa lo trovavo sempre #uniredpill - europainitalia : Quasi il 90% della forza lavoro formale nel settore dell'assistenza è costituita da donne. Le condizioni per attra… -