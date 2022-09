Uomini e Donne, nuovo palo per Ida Platano: il cavaliere le preferisce la rivale storica (Di giovedì 8 settembre 2022) L’esterna e il bacio che si erano scambiati nel corso della precedente registrazione di Uomini e Donne 2022/2023, prometteva bene e lasciava presagire che tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza stavolta potesse funzionare. E invece, come l’hanno scorso, il cavaliere del trono over ha voluto chiudere con la dama bresciana. Ma non solo, perché ha anche approfittato della presenza in studio dell’ex dama Roberta Di Padua – storica rivale di Ida, con cui ha in comune l’ex Riccardo Guarnieri – per chiederle di uscire. Doppio smacco insomma per la Platano. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Federica Aversano tronista: la reazione di Tina Cipollari ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 settembre 2022) L’esterna e il bacio che si erano scambiati nel corso della precedente registrazione di2022/2023, prometteva bene e lasciava presagire che tra Idae Alessandro Vicinanza stavolta potesse funzionare. E invece, come l’hanno scorso, ildel trono over ha voluto chiudere con la dama bresciana. Ma non solo, perché ha anche approfittato della presenza in studio dell’ex dama Roberta Di Padua –di Ida, con cui ha in comune l’ex Riccardo Guarnieri – per chiederle di uscire. Doppio smacco insomma per la. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Federica Aversano tronista: la reazione di Tina Cipollari ...

