Uomini e Donne, Anticipazioni: Un Ritorno Inaspettato! (Di giovedì 8 settembre 2022) Poche ore fa si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne, dove non sono mancati i colpi di scena. Ospiti di Maria De Filippi, Chiara Rabbi e l'ex fidanzato Davide Donadei. Non solo, con loro anche l'ex dama Roberta Di Padua. Quest'ultima potrebbe tornare a sedersi nel parterre del Trono Over, visto che un cavaliere ha messo subito gli occhi su di lei e la vorrebbe conoscere. Ecco tutti i dettagli su ciò che é avvenuto! L'ex dama Roberta Di Padua torna in studio! Interessanti novità giungono dall'ultima registrazione di Uomini e Donne, avvenuta solo poche ore fa. In studio ha fatto il suo Ritorno Roberta Di Padua. Non è ancora chiaro se la donna resterà nel parterre del Trono Over oppure no. Per scoprirlo bisognerà attendere la prossima registrazione. Roberta infatti, è stata invitata per ...

