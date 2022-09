Uomini e Donne, anticipazioni prima puntata: in onda le nozze di un’amata coppia (Di giovedì 8 settembre 2022) La nuova stagione di Uomini e Donne, la cui prima puntata andrà in onda lunedì 19 settembre 2022 su Canale 5, comincerà col botto. In studio, infatti, sarà ospite una coppia che si è appena sposata e che è nata nel trono over appena due anni fa. Non solo, perché verranno mostrate in esclusiva le immagini della cerimonia. Di chi si tratta? Uomini e Donne 2022/2023, tutto sulla nuova edizione: data d’inizio, tronisti e novità Quello della nuova stagione del talk-show di Maria De Filippi sarà un inizio a dir poco scoppiettante, con tronisti dal carattere forte Nella prima puntata di Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 8 settembre 2022) La nuova stagione di, la cuiandrà inlunedì 19 settembre 2022 su Canale 5, comincerà col botto. In studio, infatti, sarà ospite unache si è appena sposata e che è nata nel trono over appena due anni fa. Non solo, perché verranno mostrate in esclusiva le immagini della cerimonia. Di chi si tratta?2022/2023, tutto sulla nuova edizione: data d’inizio, tronisti e novità Quello della nuova stagione del talk-show di Maria De Filippi sarà un inizio a dir poco scoppiettante, con tronisti dal carattere forte Nelladie ...

