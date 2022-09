Unire popolo e istituzioni. Il presidenzialismo necessario secondo Malgieri (Di giovedì 8 settembre 2022) A due settimane dalla fine della campagna elettorale si accende il dibattito – finalmente – sulle riforme istituzionali ed in particolare sul presidenzialismo. Enrico Letta ha lanciato bordate insensate contro Giorgia Meloni sostenitrice dell’elezione diretta del Capo dello Stato. Un’ostilità preconcetta quella del leader del Pd che non trova riscontro né negli studi più avanzati sulle forme di governo, né nelle aspirazioni della maggioranza degli italiani e tantomeno nella necessità di mutare necessariamente gli assetti costituzionali se si vuol dare un “nuovo inizio” alla storia della nostra lacerata nazione, la più “ingessata” sotto il profilo istituzionale e politico tra tutte quelle europee. Letta ignora i benefici del presidenzialismo e lo riguarda come una sorta di parodia di un assetto verticistico ed autoritario della Repubblica senza tener ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022) A due settimane dalla fine della campagna elettorale si accende il dibattito – finalmente – sulle riforme istituzionali ed in particolare sul. Enrico Letta ha lanciato bordate insensate contro Giorgia Meloni sostenitrice dell’elezione diretta del Capo dello Stato. Un’ostilità preconcetta quella del leader del Pd che non trova riscontro né negli studi più avanzati sulle forme di governo, né nelle aspirazioni della maggioranza degli italiani e tantomeno nella necessità di mutare necessariamente gli assetti costituzionali se si vuol dare un “nuovo inizio” alla storia della nostra lacerata nazione, la più “ingessata” sotto il profilo istituzionale e politico tra tutte quelle europee. Letta ignora i benefici dele lo riguarda come una sorta di parodia di un assetto verticistico ed autoritario della Repubblica senza tener ...

