Un'altra debacle della Roma, brutto ko contro il Ludogorets. Il Riga beffa la Fiorentina, solo 1-1 al Franchi (Di giovedì 8 settembre 2022) Le prime partite delle squadre italiane in Europa e Conference League non sono state all'altezza, l'inizio di Roma e Fiorentina non è stato positivo e la situazione rischia già di complicarsi. Dopo il ko contro l'Udinese, la squadra di Mourinho non è stata capace di riscattarsi, il Ludogorets ha conquistato tre punti a sorpresa. Deludente anche la prestazione della Fiorentina. La Roma è scesa in campo contro il Ludogorets nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. Mourinho si affida a Dybala e Belotti con Zalewski sull'esterno, la prestazione dell'ex Torino non è stata positiva. La Roma non riesce a concretizzare, i padroni di casa sbloccano il match al 72? con Cauly. Nel finale la ...

