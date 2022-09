“Una vicenda brutta”: Isola dei famosi, per l’ex naufraga scatta l’arresto | Ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 8 settembre 2022) l’ex concorrente dell’Isola dei famosi è stata arrestata in Thailandia e la dinamica dei fatti ha sorpreso un po’ tutti: Ecco cos’è accaduto Un’ex concorrente dell’Isola dei famosi e de La Pupa il Secchione ha rischiato di essere arrestata in Thailandia insieme al fidanzato, anche lui volto noto della televisione. Il racconto è davvero sorprendente, visto che i due se la sono vista brutta per colpa di una…sigaretta elettronica. La brutta vicenda che ha interessato un’ex naufraga dell’Isola dei famosi (Foto Web)Ma di chi si tratta? I protagonisti della disavventura sono stati Elena Morali e Luigi Favoloso. I due hanno deciso di raccontare i dettagli di quanto accaduto ... Leggi su kronic (Di giovedì 8 settembre 2022)concorrente dell’deiè stata arrestata in Thailandia e la dinamica dei fatti ha sorpreso un po’ tutti:cos’è accaduto Un’ex concorrente dell’deie de La Pupa il Secchione ha rischiato di essere arrestata in Thailandia insieme al fidanzato, anche lui volto noto della televisione. Il racconto è davvero sorprendente, visto che i due se la sono vistaper colpa di una…sigaretta elettronica. Lache ha interessato un’exdell’dei(Foto Web)Ma di chi si tratta? I protagonisti della disavventura sono stati Elena Morali e Luigi Favoloso. I due hanno deciso di raccontare i dettagli di quanto accaduto ...

