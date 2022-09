Un mese di Disney+ a soli 1,99 euro per festeggiare il Disney+ Day (Di giovedì 8 settembre 2022) In occasione del Disney+ Day, il servizio dà la possibilità a chi si abbona per la prima volta o riattiva l'iscrizione di avere un mese di streaming a 1,99 euro anziché 8,99 euro.... Leggi su dday (Di giovedì 8 settembre 2022) In occasione delDay, il servizio dà la possibilità a chi si abbona per la prima volta o riattiva l'iscrizione di avere undi streaming a 1,99anziché 8,99....

little_moon_10 : RT @italianarmyfam_: ??ATTENZIONE?? A tutti coloro che non hanno un abbonamento attivo su Disney Plus, da oggi fino al 19 Settembre, potete… - Digital_Day : Se vuoi provare per la prima volta Disney+ o recuperare qualche serie è il momento giusto. Fino al 19 settembre un… - Screenweek : #DisneyPlus Da oggi l’offerta di lancio per un mese a €1,99 Ecco i vantaggi per gli abbonati a Disney+, che visiter… - danadana_7 : RT @italianarmyfam_: ??ATTENZIONE?? A tutti coloro che non hanno un abbonamento attivo su Disney Plus, da oggi fino al 19 Settembre, potete… - valemontalti : RT @italianarmyfam_: ??ATTENZIONE?? A tutti coloro che non hanno un abbonamento attivo su Disney Plus, da oggi fino al 19 Settembre, potete… -