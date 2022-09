Un Altro Domani, Trama Puntate dal 19 al 23 Settembre 2022: Patricia Licenzia Carmen! (Di giovedì 8 settembre 2022) Un Altro Domani, Trama Puntate dal 19 al 23 Settembre 2022: Carmen va a chiedere un favore a Patricia ma lei, infastidita, la Licenzia. La giovane mette in discussione la sua permanenza a Rio Muni… Un Altro Domani prosegue e, nella settimana dal 19 al 23 Settembre 2022, al centro dell’attenzione ci sarà Carmen. Quest’ultima farà i conti con una decisione drastica ed inaspettata in merito al suo lavoro in fabbrica, presa da Patricia. Infatti la donna, che ormai avrà il controllo totale dell’attività, deciderà di non permettere più a Carmen di tornare in fabbrica. Nel frattempo tra la ragazza e Kiros ci saranno una serie di scontri ed incomprensioni. Ma prima di vedere ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 8 settembre 2022) Undal 19 al 23: Carmen va a chiedere un favore ama lei, infastidita, la. La giovane mette in discussione la sua permanenza a Rio Muni… Unprosegue e, nella settimana dal 19 al 23, al centro dell’attenzione ci sarà Carmen. Quest’ultima farà i conti con una decisione drastica ed inaspettata in merito al suo lavoro in fabbrica, presa da. Infatti la donna, che ormai avrà il controllo totale dell’attività, deciderà di non permettere più a Carmen di tornare in fabbrica. Nel frattempo tra la ragazza e Kiros ci saranno una serie di scontri ed incomprensioni. Ma prima di vedere ...

OfficialASRoma : Mourinho: “Preferisco perdere una partita 4-0 che quattro partite 1-0. È dura per noi, è dura per i tifosi. Però è… - NicolaPorro : ?? L’idiozia del tetto al prezzo di gas e petrolio, il rischio di milioni di disoccupati e la folle teoria del Doman… - LegaSalvini : ++ ENERGIA, LEGA: 30 MILIARDI OGGI PER NON METTERNE 100 DOMANI ++ 'Migliaia di aziende rischiano di chiudere, mili… - SilvanaColomb10 : @Incantatore_ @radionowher @EnricoLetta Sostenere le imprese richiede pianificazione e fondi. Con la solita superfi… - tv_e_calcio : @Iamdavide1 ci sta, ognuno ha i propri gusti. io fin dall'inizio non ho voluto cominciare né un altro domani, né te… -