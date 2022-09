Ultime Notizie – Venezia 2022, l’iraniano Jalilvand: “Solo dialogo e speranza ci salveranno” (Di giovedì 8 settembre 2022) Solo il dialogo tra le parti salverà l’Iran dalla violenza, Solo la speranza salverà l’umanità dalla fine. Il regista iraniano Vahid Jalilvand, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con ‘Oltre il muro’, sintetizza così il senso del film e della sua presenza al Lido. Interpretato da Navid Mohammadzadeh, Diana Habibi, Amir Aghaee, Saeed Dakh, Danial Kheirikhah e Alireza Kamali il film è incentrato sulla storia di Ali, un uomo cieco, che sta cercando di togliersi la vita quando viene interrotto dal custode del palazzo in cui vive. Viene informato che la polizia sta cercando una donna in fuga che sembra essersi nascosta nell’edificio. Poco per volta, Ali scopre che la fuggitiva, Leila, si trova nel suo appartamento. La donna ha partecipato a una protesta operaia sfociata nel ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022)iltra le parti salverà l’Iran dalla violenza,lasalverà l’umanità dalla fine. Il regista iraniano Vahid, in concorso alla Mostra del Cinema dicon ‘Oltre il muro’, sintetizza così il senso del film e della sua presenza al Lido. Interpretato da Navid Mohammadzadeh, Diana Habibi, Amir Aghaee, Saeed Dakh, Danial Kheirikhah e Alireza Kamali il film è incentrato sulla storia di Ali, un uomo cieco, che sta cercando di togliersi la vita quando viene interrotto dal custode del palazzo in cui vive. Viene informato che la polizia sta cercando una donna in fuga che sembra essersi nascosta nell’edificio. Poco per volta, Ali scopre che la fuggitiva, Leila, si trova nel suo appartamento. La donna ha partecipato a una protesta operaia sfociata nel ...

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? Lo ha sottolineato il presidente turco, #RecepTayyipErdogan, citato dai media locali, auspicando che i Paesi sian… - NapoliCM : ???? Infortunio Osimhen: novità sui tempi di recupero, la data del rientro ??? -