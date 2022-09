Ultime Notizie – Venezia 2022, Dominik: “In Blonde fantasia di salvataggio di Marilyn” (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Stavamo inseguendo il suo fantasma… La sua polvere è ovunque a Los Angeles. Abbiamo girato nella sua casa, abbiamo percepito il lutto, e quando mi sono coricato sul suo letto ho inteso una disperazione assoluta”. Parola del regista Andrew Dominik, che porta in Concorso a Venezia 79 e dal 28 settembre su Netflix Blonde, l’atteso biopic di Marilyn Monroe. A incarnarla la cubana Ana de Armas, protagonista di una metamorfosi, evidentemente, non solo fisica: “Credo davvero che Marilyn ci fosse molto vicina, era con noi… Era tutto ciò a cui pensavo, era tutto ciò che sognavo, era tutto ciò di cui potevo parlare. Era con me ed è stato bellissimo. Penso che fosse felice”. Basato sull’omonimo romanzo (2000) di Joyce Carol Oates, che Dominik non ha però mai ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Stavamo inseguendo il suo fantasma… La sua polvere è ovunque a Los Angeles. Abbiamo girato nella sua casa, abbiamo percepito il lutto, e quando mi sono coricato sul suo letto ho inteso una disperazione assoluta”. Parola del regista Andrew, che porta in Concorso a79 e dal 28 settembre su Netflix, l’atteso biopic diMonroe. A incarnarla la cubana Ana de Armas, protagonista di una metamorfosi, evidentemente, non solo fisica: “Credo davvero checi fosse molto vicina, era con noi… Era tutto ciò a cui pensavo, era tutto ciò che sognavo, era tutto ciò di cui potevo parlare. Era con me ed è stato bellissimo. Penso che fosse felice”. Basato sull’omonimo romanzo (2000) di Joyce Carol Oates, chenon ha però mai ...

