Ultime Notizie – Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola al 26,5% (Di giovedì 8 settembre 2022) Fratelli d’Italia vola al 26,5% e prende il largo. Il Pd scende al 21,1%, a oltre 5 punti dal partito di Giorgia Meloni. Il Sondaggio Proger Index Research per Piazzapulita, a meno di 20 giorni dalle elezioni 2022 del 25 settembre, fotografa la crescita di Fratelli d’Italia, sempre più primo partito. Alle spalle del Pd sale il Movimento 5 Stelle (14%) che stacca la Lega (11%). Azione-Italia Viva al 7,2% duellano con Forza Italia (7%). Seguono Verdi-Sinistra Italiana (4%) e Italexit (3%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022)al 26,5% e prende il largo. Il Pd scende al 21,1%, a oltre 5 punti dal partito di Giorgia Meloni. Ilo Proger Index Research per Piazzapulita, a meno di 20 giorni dalle elezioni 2022 del 25 settembre, fotografa la crescita di, sempre più primo partito. Alle spalle del Pd sale il Movimento 5 Stelle (14%) che stacca la Lega (11%). Azione-Italia Viva al 7,2% duellano con Forza Italia (7%). Seguono Verdi-Sinistra Italiana (4%) e Italexit (3%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - - AnnaP1953 : RT @MikeyTheJester: Roma. Scomparsa 17enne, la disperazione della mamma: ‘Aiutatemi a ritrovare Giada’ -