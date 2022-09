Ultime Notizie – Sondaggi politici: centrodestra al 42%, centrosinistra fermo al 31% (Di giovedì 8 settembre 2022) centrodestra avanti e con un sostanziale stacco, Fratelli d’Italia primo partito, ma con la Lega che non decolla; il centrosinistra fermo al 31% con il Pd che arranca al 21,4%, la ripresa del M5S che supera il 16%. Questa, in estrema sintesi, l’analisi sulle intenzioni di voto realizzata da Cise/Iccp, pubblicata sul sito della Luiss. “La vittoria del centrodestra ancora una volta non appare in discussione – si legge – pur se con valori inferiori a quelli riportati dagli istituti di Sondaggio in questi giorni: la coalizione di centrodestra totalizza infatti circa il 42% delle intenzioni di voto, contro il 31% del centrosinistra. Appare anche confermato il ruolo di primo partito di Fratelli d’Italia, pur se nei nostri dati – puntualizza il Centro italiano studi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022)avanti e con un sostanziale stacco, Fratelli d’Italia primo partito, ma con la Lega che non decolla; ilal 31% con il Pd che arranca al 21,4%, la ripresa del M5S che supera il 16%. Questa, in estrema sintesi, l’analisi sulle intenzioni di voto realizzata da Cise/Iccp, pubblicata sul sito della Luiss. “La vittoria delancora una volta non appare in discussione – si legge – pur se con valori inferiori a quelli riportati dagli istituti dio in questi giorni: la coalizione ditotalizza infatti circa il 42% delle intenzioni di voto, contro il 31% del. Appare anche confermato il ruolo di primo partito di Fratelli d’Italia, pur se nei nostri dati – puntualizza il Centro italiano studi ...

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - junews24com : Donnarumma ancora sotto osservazione a Parigi. Da Navas alla Juve: nuovi retroscena - junews24com : Nuovo allenatore Chelsea: scelto il sostituto di Tuchel. C’è il nome -