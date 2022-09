Ultime Notizie Serie A: la storia si ripete in Champions, Mihajlovic saluta Bologna, parla Perin (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 11.00 – parla Perin – Il portiere della Juve analizza la sconfitta di Parigi: «In attacco hanno tre dei cinque giocatori più forti del mondo». Le dichiarazioni 9.45 – Il saluto di Miha – «Nulla è eterno, ma stavolta voltarmi indietro è più triste»: Sinisa Mihajlovic saluta Bologna dopo l’esonero ufficializzato ieri. Il messaggio 8.30 – La storia si ripete – Sontuoso il Napoli, sofferenza per l’Inter: questo il bilancio della seconda serata delle italiane in Champions League. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 11.00 –– Il portiere della Juve analizza la sconfitta di Parigi: «In attacco hanno tre dei cinque giocatori più forti del mondo». Le dichiarazioni 9.45 – Il saluto di Miha – «Nulla è eterno, ma stavolta voltarmi indietro è più triste»: Sinisadopo l’esonero ufficializzato ieri. Il messaggio 8.30 – Lasi– Sontuoso il Napoli, sofferenza per l’Inter: questo il bilancio della seconda serata delle italiane inLeague. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

