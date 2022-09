Ultime Notizie – Regina Elisabetta, operazione London Bridge: Scozia prepara ‘Unicorno’ (Di giovedì 8 settembre 2022) In caso di morte della Regina Elisabetta II in Scozia entrerebbe in funzione “l’operazione Unicorno”. A sottolinearlo sono diverse testate scozzesi, mentre cresce la preoccupazione per la salute della sovrana. Quando si tratta della sovrana, nulla è lasciato al caso. Così oltre all’operazione London Bridge, che scatterà al momento della morte della Regina, è stata preparata da tempo una variante, l’operazione Unicorno, nell’eventualità che il decesso avvenga in Scozia, dove Elisabetta trascorre tradizionalmente l’estate, nel castello di Balmoral. L’operazione Unicorno prevede l’immediata sospensione dei lavori al parlamento scozzese, per permettere alle autorità di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) In caso di morte dellaII inentrerebbe in funzione “l’Unicorno”. A sottolinearlo sono diverse testate scozzesi, mentre cresce la preoccupazione per la salute della sovrana. Quando si tratta della sovrana, nulla è lasciato al caso. Così oltre all’, che scatterà al momento della morte della, è statata da tempo una variante, l’Unicorno, nell’eventualità che il decesso avvenga in, dovetrascorre tradizionalmente l’estate, nel castello di Balmoral. L’Unicorno prevede l’immediata sospensione dei lavori al parlamento scozzese, per permettere alle autorità di ...

