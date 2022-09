Ultime Notizie – La mossa della Bce, dai mutui al debito pubblico: cosa cambia (Di giovedì 8 settembre 2022) Salgono i tassi di interesse e cresce quindi il costo del denaro. La decisione del Consiglio della Bce, che ha scelto la linea dura contro l’inflazione aumentando di 75 punti base i tassi di riferimento, porta con sé alcune conseguenze ‘automatiche’. Da una parte diventano più pesanti i mutui degli italiani, dall’altra lo Stato paga di più gli interessi sul debito pubblico. Sul primo fronte, secondo le stime del Codacons, per un mutuo da 150mila euro a 25 anni, la rata mensile passerà da 590 euro a 643 euro, cioè 53 euro in più al mese, 636 euro all’anno. Per un mutuo da 200mila euro sempre a 25 anni, stima poi l’associazione, la rata mensile passerà da 787 euro a 858 euro, +71 euro al mese e +852 euro all’anno. Va peggio a chi ha acceso finanziamenti più pesanti e di più lunga durata: su un mutuo da 250mila euro a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Salgono i tassi di interesse e cresce quindi il costo del denaro. La decisione del ConsiglioBce, che ha scelto la linea dura contro l’inflazione aumentando di 75 punti base i tassi di riferimento, porta con sé alcune conseguenze ‘automatiche’. Da una parte diventano più pesanti idegli italiani, dall’altra lo Stato paga di più gli interessi sul. Sul primo fronte, secondo le stime del Codacons, per un mutuo da 150mila euro a 25 anni, la rata mensile passerà da 590 euro a 643 euro, cioè 53 euro in più al mese, 636 euro all’anno. Per un mutuo da 200mila euro sempre a 25 anni, stima poi l’associazione, la rata mensile passerà da 787 euro a 858 euro, +71 euro al mese e +852 euro all’anno. Va peggio a chi ha acceso finanziamenti più pesanti e di più lunga durata: su un mutuo da 250mila euro a ...

