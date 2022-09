Ultime Notizie – Gas Russia, la ricetta von der Leyen contro il caro energia (Di giovedì 8 settembre 2022) La Commissione Europea, dopo un agosto con i prezzi del gas alla mercé degli annunci del Cremlino, mette sul tavolo cinque misure a breve termine per contenere le conseguenze del caro energia per famiglie e imprese del Vecchio Continente. A differenza di quanto avvenuto in occasione del pacchetto di sanzioni contro la Russia con l’embargo sul petrolio russo, tenuto in ostaggio per un mese dall’Ungheria di Viktor Orban, l’esecutivo comunitario questa volta prende tempo prima di presentare formalmente le sue proposte agli Stati membri, che sull’energia sono da sempre divisi anche a causa dell’eterogeneità dei mix nazionali, e diffonde un non-paper, un documento che mette in circolo delle idee che non impegnano formalmente chi le propone. Le proposte formali arriveranno probabilmente la settimana ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) La Commissione Europea, dopo un agosto con i prezzi del gas alla mercé degli annunci del Cremlino, mette sul tavolo cinque misure a breve termine per contenere le conseguenze delper famiglie e imprese del Vecchio Continente. A differenza di quanto avvenuto in occasione del pacchetto di sanzionilacon l’embargo sul petrolio russo, tenuto in ostaggio per un mese dall’Ungheria di Viktor Orban, l’esecutivo comunitario questa volta prende tempo prima di presentare formalmente le sue proposte agli Stati membri, che sull’sono da sempre divisi anche a causa dell’eterogeneità dei mix nazionali, e diffonde un non-paper, un documento che mette in circolo delle idee che non impegnano formalmente chi le propone. Le proposte formali arriveranno probabilmente la settimana ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono 17.574 i nuovi casi e 57 i morti. Il tasso di positività è al 10,7%. I tampon… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - zazoomblog : Ucraina ultime notizie. Aiea: con nuovi bombardamenti rischi a sicurezza centrale Zaporizhzhia - #Ucraina #ultime… - TgrRaiTrentino : Le prime pagine dei quotidiani trentini in edicola oggi, giovedì 8 settembre 2022. Oggi in edicola anche il settima… -