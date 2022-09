Ultime Notizie – Food, in Italia tutti pazzi per sushi e poké (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Food cinese e giapponese sono in testa alle preferenze degli Italiani. Stando ai dati dell’indagine svolta da American Pistachio Growers, nel 2021 ben il 62% degli Italiani ha ordinato Food delivery internazionale e il 91% ha optato per la cucina cinese o giapponese. Il consumo di sushi, in particolare, da fenomeno orientale si sta trasformando in una vera e propria tendenza globale, tanto che da maggio 2020 sino alle riaperture di aprile 2021, il trend di vendita del sushi in Italia ha fatto registrare un incremento del 68%. Ma non solo. Anche il settore dei poké bar sta vivendo una fase di forte espansione, raggiungendo, nel 2020, 1,74 miliardi di dollari di volume d’affari a livello mondiale e puntando ai 2,9 miliardi di dollari nel 2024. In ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilcinese e giapponese sono in testa alle preferenze deglini. Stando ai dati dell’indagine svolta da American Pistachio Growers, nel 2021 ben il 62% deglini ha ordinatodelivery internazionale e il 91% ha optato per la cucina cinese o giapponese. Il consumo di, in particolare, da fenomeno orientale si sta trasformando in una vera e propria tendenza globale, tanto che da maggio 2020 sino alle riaperture di aprile 2021, il trend di vendita delinha fatto registrare un incremento del 68%. Ma non solo. Anche il settore deibar sta vivendo una fase di forte espansione, raggiungendo, nel 2020, 1,74 miliardi di dollari di volume d’affari a livello mondiale e puntando ai 2,9 miliardi di dollari nel 2024. In ...

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - VesuvioLive : Antonio, costretto ad indossare la maglia azzurra al contrario sarà premiato con una medaglia - duemilaecento : Preoccupazione per la Regina Elisabetta II. Gravi condizioni di salute. Tutta la famiglia già intorno e arrivano i… -