Ultime Notizie – Elezioni, lady Mastella: "Ovunque lacrime e sangue, tanto che è imbarazzante chiedere voto" (Di giovedì 8 settembre 2022) "Vivo questa campagna elettorale come una normalità, visto che la nostra vita politica è stata sempre una campagna elettorale che non è mai finita. La nostra casa è e rimane sempre aperta agli elettori. I nostri numeri telefonici li conoscono tutti. Siamo sempre sul pezzo. Viviamo nel territorio e questa è la nostra forza, non averlo mai abbandonato". Così la senatrice Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed ex Guardasigilli, candidata di Noi di centro, racconta la campagna elettorale 2022. lady Mastella non usa mezzi termini con l'Adnkronos quando afferma: "DOvunque mi giro ci sono lacrime e sangue, la gente non ce la fa più tanto che a volte è imbarazzante chiedere il voto. Per quanto ...

