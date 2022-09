Ultime Notizie – Elezioni 2022, Letta: “Attacco troppo Meloni? Pericolo per Italia” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Sto attaccando troppo Giorgia Meloni? Ma io penso che ci sia un grande Pericolo per l’Italia…”. Così Enrico Letta, ospite di Piazza Pulita, su La7. “Anche per Berlusconi si diceva la stessa cosa, si diceva che ci sarebbe stata la dittatura e poi non c’è stata”, gli ricorda il conduttore Formigli: “Penso che quegli anni siano stati molto negativi”. Poi sempre su Meloni attacca: “Fa come Orban, fa del vittimismo, tipico della destra”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) “Sto attaccandoGiorgia? Ma io penso che ci sia un grandeper l’…”. Così Enrico, ospite di Piazza Pulita, su La7. “Anche per Berlusconi si diceva la stessa cosa, si diceva che ci sarebbe stata la dittatura e poi non c’è stata”, gli ricorda il conduttore Formigli: “Penso che quegli anni siano stati molto negativi”. Poi sempre suattacca: “Fa come Orban, fa del vittimismo, tipico della destra”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

