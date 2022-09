Ultime Notizie – Elezioni 2022, leghista Bizzotto: “Meloni sappia che senza autonomia non ci sarà governo centrodestra” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Crosetto dice che l’autonomia non è una priorità? Con Fdi governiamo molte città e regioni, ma noi siamo una forza autonomista e lo diciamo chiaro e tondo, l’autonomia deve arrivare subito, ora risolviamo la crisi energetica, poi si lavora per l’autonomia delle nostre regioni, con buona pace di Crosetto e di Fdi”. Non va giù alla veneta Mara Bizzotto, candidata al Senato con la Lega l’uscita di Guido Crosetto, tra i fondatori di Fdi, che intervistato dal Gazzettino ha detto che ‘l’autonomia viene dopo crisi e presidenzialismo’. “Lo dico anche a Giorgia Meloni, non ci sarà alcun governo di centrodestra senza che si faccia l’autonomia del Veneto, della Lombardia e delle altre regioni che la vorranno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) “Crosetto dice che l’non è una priorità? Con Fdi governiamo molte città e regioni, ma noi siamo una forza autonomista e lo diciamo chiaro e tondo, l’deve arrivare subito, ora risolviamo la crisi energetica, poi si lavora per l’delle nostre regioni, con buona pace di Crosetto e di Fdi”. Non va giù alla veneta Mara, candidata al Senato con la Lega l’uscita di Guido Crosetto, tra i fondatori di Fdi, che intervistato dal Gazzettino ha detto che ‘l’viene dopo crisi e presidenzialismo’. “Lo dico anche a Giorgia, non cialcundiche si faccia l’del Veneto, della Lombardia e delle altre regioni che la vorranno ...

