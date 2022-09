Ultime Notizie – Elezioni 2022, Calenda: “E’ economia di guerra, serve scostamento bilancio” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Sono venti giorni che chiedo di fermare la campagna elettorale e proporre a Draghi uno scostamento di bilancio, in cambio però della riduzione delle promesse impossibili perché altrimenti i mercati si spaventano. Questa è una situazione di economia di guerra e noi dobbiamo intervenire appiattendo le bollette anche perché Salvini e Putin, separatamente, stanno dicendo la stessa cosa: ‘o ci levate le sanzioni o vi mandiamo a gambe all’aria'”. Lo ha detto a Radio anch’io il leader di Azione, Carlo Calenda. “E’ diventata una situazione di natura geopolitica, se vogliamo mantenere un sostegno per la questione ucraina dobbiamo mandare gli aumenti delle bollette a zero – ribadisce -, fare come i francesi, solo che loro hanno un governo in carica, noi dimissionario grazie a Salvini, Conte e Berlusconi. Per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) “Sono venti giorni che chiedo di fermare la campagna elettorale e proporre a Draghi unodi, in cambio però della riduzione delle promesse impossibili perché altrimenti i mercati si spaventano. Questa è una situazione didie noi dobbiamo intervenire appiattendo le bollette anche perché Salvini e Putin, separatamente, stanno dicendo la stessa cosa: ‘o ci levate le sanzioni o vi mandiamo a gambe all’aria'”. Lo ha detto a Radio anch’io il leader di Azione, Carlo. “E’ diventata una situazione di natura geopolitica, se vogliamo mantenere un sostegno per la questione ucraina dobbiamo mandare gli aumenti delle bollette a zero – ribadisce -, fare come i francesi, solo che loro hanno un governo in carica, noi dimissionario grazie a Salvini, Conte e Berlusconi. Per ...

