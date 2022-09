Ultime Notizie – Elezioni 2022, Berlusconi: “Tasse male da ridurre il più possibile” – Video (Di giovedì 8 settembre 2022) “Siamo ancora qui per parlare di Tasse. Se lo Stato ti chiede un quarto di ciò che con tanti sacrifici hai guadagnato, senti che questo è giusto. Se ti chiede il 50%, senti che è un furto. Se ti chiede addirittura il 60%, senti che è una rapina. E questo succede a tanti lavoratori autonomi, ai professionisti, alle piccole imprese. Se sei d’accordo, se anche tu pensi che le Tasse non siano belle come dice la sinistra, ma siano un male necessario per far funzionare lo Stato, ma un male da ridurre il più possibile, allora il 25 settembre devi andare a votare e devi votare assolutamente per noi, per Forza Italia”. Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella sua pillola elettorale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) “Siamo ancora qui per parlare di. Se lo Stato ti chiede un quarto di ciò che con tanti sacrifici hai guadagnato, senti che questo è giusto. Se ti chiede il 50%, senti che è un furto. Se ti chiede addirittura il 60%, senti che è una rapina. E questo succede a tanti lavoratori autonomi, ai professionisti, alle piccole imprese. Se sei d’accordo, se anche tu pensi che lenon siano belle come dice la sinistra, ma siano unnecessario per far funzionare lo Stato, ma undail più, allora il 25 settembre devi andare a votare e devi votare assolutamente per noi, per Forza Italia”. Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio, nella sua pillola elettorale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

