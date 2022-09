Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 328 contagi e 6 morti: bollettino 8 settembre (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono 328 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 settembre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 6 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.919 tamponi. I sei decessi: un uomo di 83 anni, residente nella provincia di Sassari; 3 uomini di 95, 85 e 81 anni e due donne di 87 e 89 anni, residenti nella provincia di Oristano. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 4 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 81 (+1). 7.265 sono i casi di isolamento domiciliare (-603). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono 328 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 6. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.919 tamponi. I sei decessi: un uomo di 83 anni, residente nella provincia di Sassari; 3 uomini di 95, 85 e 81 anni e due donne di 87 e 89 anni, residenti nella provincia di Oristano. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 4 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 81 (+1). 7.265 sono i casi di isolamento domiciliare (-603). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

