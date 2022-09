Ultime Notizie – Covid oggi Emilia Romagna, 1.464 contagi e 7 morti: bollettino 8 settembre (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono 1.464 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 8 settembre 2022, in Emilia-Romagna, su un totale di 9.970 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 4.727 molecolari e 5.243 test antigenici rapidi. Lo comunica il bollettino Covid della Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’14,7%. Si registrano 7 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 26 (-3 rispetto a ieri, -10%), l’età media è di 70,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 746 (-25 rispetto a ieri, -3%), età media 75,1 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono 1.464 i nuovida Coronavirus, 82022, in, su un totale di 9.970 tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 4.727 molecolari e 5.243 test antigenici rapidi. Lo comunica ildella Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’14,7%. Si registrano 7 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 26 (-3 rispetto a ieri, -10%), l’età media è di 70,5 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 746 (-25 rispetto a ieri, -3%), età media 75,1 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così ...

