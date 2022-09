Ultime Notizie – Covid oggi Basilicata, 187 contagi e nessun morto: bollettino 8 settembre (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono 187 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 settembre in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 972 tamponi eseguiti. Nello stesso report sono state registrate 292 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 31 (-1) di cui 1 in terapia intensiva: 17 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 14 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 6.587. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Sono 187 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 972 tamponi eseguiti. Nello stesso report sono state registrate 292 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 31 (-1) di cui 1 in terapia intensiva: 17 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 14 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 6.587. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

