Ultime Notizie – Acciaierie Sicilia | stop produzione per costo energia

stop alla produzione per Acciaierie di Sicilia a causa dell'aumento delle bollette. "Ancora uno stop forzato per Acciaierie di Sicilia. Dopo soli pochi giorni dalla ripresa delle attività a seguito del fermo imposto ad agosto, l'azienda leader nel settore siderurgico si trova nuovamente a fare i conti con il pesante rincaro dei costi per l'energia e con un mercato che si sta muovendo a rilento. Da qui la nuova amara comunicazione da parte dei vertici aziendali ai lavoratori, con l'annuncio della sospensione dei lavori per tutta la prossima settimana", afferma una nota dell'Ugl di Catania. "La situazione – il segretario provinciale della Ugl Metalmeccanici Angelo Mazzeo – è ormai oltre il dramma. Continuano ad arrivare in ditta bollette ...

