Uk | si aggravano le condizioni della regina Elisabetta

(Di giovedì 8 settembre 2022) LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Ore di apprensione nel Regno Unito per la salute.Il principe Carlo è giunto nella residenza scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla madre 96enne, le cuisi sono aggravate. Anche il principe William, figlio primogenito di Carlo è partito da Londra per raggiungere la Scozia. “In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina, i medicihanno espresso preoccupazione e raccomandato che rimanga sotto sorveglianza medica”, ha reso noto la Corte. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

