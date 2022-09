Uk | preoccupano le condizioni di salute della Regina Elisabetta | parlano i medici

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 8 settembre 2022) La sovrana ha 96 anni Destano preoccupazione ledi, che da qualche giorno ha anche conosciuto la nuova Premier inglese Liz Truss. A lanciare l’allarme, dopo mesi di rumors e di una stato disempre incerto, soprattutto dopo il Covid, idi Sua Maestà. Sui canali socialRoyal Family è stato infatti condiviso un aggiornamento che non lascia spazio all’ottimismo. «In seguito ad ulteriori valutazioni questa mattina, isono preoccupati per ladi Sua Maestà e hanno raccomandato che rimanga sotto supervisione medica». Per il momento larimane quindi nella ...