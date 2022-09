Uk | è morta la regina Elisabetta II

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 settembre 2022) LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – E'all'età di 96 anni laII d'Inghilterra. Questo l'annuncio sul sito della Royal Family: “Lain pace a Balmoral, questo pomeriggio. Il re e laconsorte rimarranno a Balmoral questa sera e ritorneranno a Londra domani”.Bandiere a mezz'asta e listate a lutto. Minuto di silenzio alla Bbc che ha confermato la notizia, con in sottofondo “God save the Queen”. L'emittente ha annunciato una programmazione straordinaria a seguito della notizia della morte della.Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dellaII. “Laè stata protagonista ...