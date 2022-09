UFFICIALE Il Lipsia sostituisce Tedesco | arriva Marco Rose Il comunicato

(Di giovedì 8 settembre 2022) Ilha ufficializzato l’arrivo in panchina diche sostituirà l’esoneratoDopo l’esonero di Giacomo, ilha ufficializzato il nuovo allenatore. Si tratta di. IL– «sarà il nuovo allenatore dell’RBcon un contratto biennale fino a giugno 2024 . Il 45enne succede a Domenico, rilasciato ieri, mercoledì. Le posizioni di assistente allenatore saranno assunte dagli ex calciatori professionisti Alexander Zickler , Frank Geideck eKurth , completando così la squadra di allenatori attorno all’allenatore dei portieri Frederik Gößling e agli allenatori atletici ...

Ilha scelto il nuovo allenatore: dopo l'esonero di Tedesco, il club ha ufficializzato l'arrivo di Marco Rose . 45 anni, era già nel giro RedBull per aver allenato il Salisburgo dal 2017 al 2019, ...