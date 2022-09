Ucraina, Zelensky: "Oltre 100 navi sono partite per Asia, Africa ed Europa" (Di giovedì 8 settembre 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che 102 navi hanno gia' lasciato l'Ucraina per l'Asia, l'Africa e l'Europa attraverso il "corridoio del grano". Lo ha annunciato nel suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr, ha affermato che 102hanno gia' lasciato l'per l', l'e l'attraverso il "corridoio del grano". Lo ha annunciato nel suo ...

