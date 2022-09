Ucraina, Zelensky: “Continuiamo a esportare grano, partite navi per tre continenti” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Continua l’iniziativa per l’esportazione del grano, strumento importante per la nostra economia, il cibo ucraino è stato esportato in tre continenti, Asia, Africa ed Europa. 54 navi sono state inviate in Asia, 16 in Africa e 32 in Europa”, le parole del Presidente Zelensky in un video sui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) “Continua l’iniziativa per l’esportazione del, strumento importante per la nostra economia, il cibo ucraino è stato esportato in tre, Asia, Africa ed Europa. 54sono state inviate in Asia, 16 in Africa e 32 in Europa”, le parole del Presidentein un video sui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

