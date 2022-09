Ucraina, ultime notizie. Usa: Ue risoluta e unita nonostante crisi energia (Di giovedì 8 settembre 2022) Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha detto che gli Usa vedono ancora risolutezza e unità in Europa sulla crisi Ucraina nonostante la crisi energetica. Per il presidente turco Erdogan l’Occidente è in preda al “panico” per l’aumento dei prezzi del gas in vista dell’inverno. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che il sostegno militare degli Stati Uniti aiuterà l’Ucraina a riconquistare territori dalla Russia. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 8 settembre 2022) Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha detto che gli Usa vedono ancora risolutezza e unità in Europa sullalaenergetica. Per il presidente turco Erdogan l’Occidente è in preda al “panico” per l’aumento dei prezzi del gas in vista dell’inverno. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che il sostegno militare degli Stati Uniti aiuterà l’a riconquistare territori dalla Russia.

