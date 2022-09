Ucraina, ultime notizie. Melitopol, salta in aria la sede del partito di Putin. Mosca chiede nuovo incontro Onu (Di giovedì 8 settembre 2022) Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina occupata: stavano organizzando referendum pro annessione. La Russia alza la voce presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, mentre Kiev denuncia: 2,5 milioni di ucraini deportati da inizio guerra Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 8 settembre 2022) Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’occupata: stavano organizzando referendum pro annessione. La Russia alza la voce presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, mentre Kiev denuncia: 2,5 milioni di ucraini deportati da inizio guerra

