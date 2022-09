Ucraina, Papa Francesco: “È terza guerra mondiale” (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – “Purtroppo l’Europa e il mondo intero sono sconvolti da una guerra di speciale gravità, sia per la violazione del diritto internazionale, sia per i rischi di escalation nucleare, sia per le pesanti conseguenze economiche e sociali. È una terza guerra mondiale ‘a pezzi’, di cui voi siete testimoni nei luoghi in cui state svolgendo la vostra missione”. Il Papa dà voce nuovamente alle preoccupazioni per la guerra in Ucraina ricevendo in Vaticano i nunzi apostolici di tutto il mondo. Bergoglio ricorda lo stop degli incontri a causa della pandemia: “Sono passati tre anni dal nostro scorso incontro. La tempesta della pandemia da Covid-19 ci ha costretti a varie limitazioni della vita quotidiana e delle nostre attività pastorali. Ora sembra che il peggio sia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – “Purtroppo l’Europa e il mondo intero sono sconvolti da unadi speciale gravità, sia per la violazione del diritto internazionale, sia per i rischi di escalation nucleare, sia per le pesanti conseguenze economiche e sociali. È una‘a pezzi’, di cui voi siete testimoni nei luoghi in cui state svolgendo la vostra missione”. Ildà voce nuovamente alle preoccupazioni per lainricevendo in Vaticano i nunzi apostolici di tutto il mondo. Bergoglio ricorda lo stop degli incontri a causa della pandemia: “Sono passati tre anni dal nostro scorso incontro. La tempesta della pandemia da Covid-19 ci ha costretti a varie limitazioni della vita quotidiana e delle nostre attività pastorali. Ora sembra che il peggio sia ...

