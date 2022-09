Ucraina, mina ferisce un giornalista italiano. Muore l'autista del reporter (Di giovedì 8 settembre 2022) l conducente del veicolo su cui viaggiava il giornalista italiano ferito nella regione di Kherson, Mattia Sorbi , è morto sul colpo nell'esplosione della mina Ucraina che ha ferito il reporter. Lo ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 8 settembre 2022) l conducente del veicolo su cui viaggiava ilferito nella regione di Kherson, Mattia Sorbi , è morto sul colpo nell'esplosione dellache ha ferito il. Lo ...

