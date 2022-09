Ucraina, il reporter italiano Mattia Sorbi ferito durante un conflitto a fuoco. La Farnesina: «Sta bene, lavoriamo per riportarlo a casa» (Di giovedì 8 settembre 2022) «Cari Amici, grazie moltissime per la vostra solidarietà e per tutto l’affetto che state dimostrando in questi giorni, preoccupati per la mia assenza di contatti. Sto bene e sono al sicuro». Così il giornalista freelance italiano Mattia Sorbi torna su Facebook dopo giorni di assenza: partito già da settimane per documentare la guerra in Ucraina, dal 31 agosto non aveva più dato sue notizie. «Sono al sicuro ma purtroppo le difficoltà di comunicazione in Ucraina mi hanno impedito di essere on line come al solito. Probabilmente sarà così ancora per qualche giorno, ma l’importante è non avere problemi. Sto raccogliendo tante storie da raccontarvi e non mancherò di farvi sapere!», conclude nel doppio messaggio in lingua italiana e inglese lasciato sul profilo social. Poche ore fa era stata ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) «Cari Amici, grazie moltissime per la vostra solidarietà e per tutto l’affetto che state dimostrando in questi giorni, preoccupati per la mia assenza di contatti. Stoe sono al sicuro». Così il giornalista freelancetorna su Facebook dopo giorni di assenza: partito già da settimane per documentare la guerra in, dal 31 agosto non aveva più dato sue notizie. «Sono al sicuro ma purtroppo le difficoltà di comunicazione inmi hanno impedito di essere on line come al solito. Probabilmente sarà così ancora per qualche giorno, ma l’importante è non avere problemi. Sto raccogliendo tante storie da raccontarvi e non mancherò di farvi sapere!», conclude nel doppio messaggio in lingua italiana e inglese lasciato sul profilo social. Poche ore fa era stata ...

gazzettaparma : 'Lavoriamo per farlo rientrare in Italia appena possibile' - CaprioloFulvio : Giornalista italiano ferito in Ucraina Mi dispiace in modo particolare: come tutti gli altri, bravo e coraggioso,… - Angelalla2015 : I militari russi hanno salvato la vita al giornalista italiano che lavorava seguendo la parte ucraina, ha riferito… - News24_it : Ucraina, reporter tedesco: 'Sorbi disse che voleva andare in zona rossa' - lifestyleblogit : Ucraina, reporter tedesco: 'Sorbi disse che voleva andare in zona rossa' - -