Ucraina: generale Usa, 'Russia ha fallito suoi obiettivi strategici' (Di giovedì 8 settembre 2022) Berlino, 8 set. (Adnkronos) - "Nonostante fossero senza armi e senza equipaggiamenti, gli ucraini hanno dimostrato una competenza tattica superiore e una volontà superiore di combattere per il proprio paese e per la propria libertà". Lo ha detto il capo degli Stati maggiori riuniti americano, il generale Mark Milley, durante una conferenza stampa insieme al segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin a Ramstein, in Germania. Milley ha affermato che la Russia è stata "sconfitta" nella sua offensiva iniziata ad aprile, dopo i fallimenti già all'inizio dell'invasione. "I loro obiettivi strategici in ??quell'offensiva non hanno avuto successo - ha detto - Non hanno preso tutto il Donbass e hanno solo attraversato il fiume Dnipro, a sud, nelle vicinanze di Kherson". Sebbene sia troppo presto per valutare appieno ...

