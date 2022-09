Ucraina, ferito a Kherson il giornalista Mattia Sorbi (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Un giornalista italiano, Mattia Sorbi, è rimasto ferito in Ucraina. Dalla Farnesina fanno sapere che il reporter “è in un buono stato di salute, è stato curato e stiamo lavorando per riportarlo in Italia al più presto possibile”. Secondo le fonti del ministero degli Esteri, il giornalista “è rimasto coinvolto in un incidente”. Sorbi è stato ferito a Kherson, scrive l’inviato della Stampa, aggiungendo che Sorbi “è stato ferito, soccorso e operato d’urgenza, e si trova in un ospedale in mano ai russi”. “E’ in buone condizioni, cosciente dopo l’intervento, e le nostre autorità stanno facendo il possibile per avere e mantenere i contatti con lui, e – si legge – soprattutto per capire come ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Unitaliano,, è rimastoin. Dalla Farnesina fanno sapere che il reporter “è in un buono stato di salute, è stato curato e stiamo lavorando per riportarlo in Italia al più presto possibile”. Secondo le fonti del ministero degli Esteri, il“è rimasto coinvolto in un incidente”.è stato, scrive l’inviato della Stampa, aggiungendo che“è stato, soccorso e operato d’urgenza, e si trova in un ospedale in mano ai russi”. “E’ in buone condizioni, cosciente dopo l’intervento, e le nostre autorità stanno facendo il possibile per avere e mantenere i contatti con lui, e – si legge – soprattutto per capire come ...

Agenzia_Ansa : Mattia Sorbi, un giornalista italiano freelance, è stato ferito in Ucraina. La Farnesina ha riferito all'ANSA di es… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | E' morto il comandante dell'amministrazione di occupazione russa della città ucraina di Berdyansk, nell'O… - Agenzia_Ansa : 'Cari amici, grazie per la vostra solidarietà. Sto bene e sono al sicuro ma le difficoltà di comunicazione mi hann… - busettodavide : .@LaStampa titola: '#Ucraina, giornalista italiano coinvolto in un conflitto a fuoco a Kherson: è in mano ai russi'… - HuffPostItalia : Reporter italiano ferito in Ucraina. 'Sto bene e sono al sicuro' -