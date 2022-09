Ucraina, dagli Usa nuovi aiuti militari per 675 milioni di dollari (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – nuovi aiuti militari dagli Usa all’Ucraina. Il presidente americano Joe Biden ha approvato un ulteriore pacchetto per armamenti per Kiev del valore di 675 milioni di dollari. Lo ha annunciato da Ramstein il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, mentre iniziano i lavori del gruppo di contatto per il supporto alla difesa dell’Ucraina dove il conflitto è giunto al settimo mese dopo l’invasione russa. “Ieri il presidente ha approvato l’ultima tranche di aiuti Usa all’Ucraina per un valore di 675 milioni di dollari – ha detto Austin – E’ la ventesima consegna di armi da parte dell’Amministrazione all’Ucraina da agosto”. Il pacchetto comprende pezzi di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) –Usa all’. Il presidente americano Joe Biden ha approvato un ulteriore pacchetto per armamenti per Kiev del valore di 675di. Lo ha annunciato da Ramstein il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, mentre iniziano i lavori del gruppo di contatto per il supporto alla difesa dell’dove il conflitto è giunto al settimo mese dopo l’invasione russa. “Ieri il presidente ha approvato l’ultima tranche diUsa all’per un valore di 675di– ha detto Austin – E’ la ventesima consegna di armi da parte dell’Amministrazione all’da agosto”. Il pacchetto comprende pezzi di ...

