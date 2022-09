(Di giovedì 8 settembre 2022) Tallin, 8 set. (Adnkronos) - Dal 19 settembre, Lettonia, Lituania ed Estonia introdurranno restrizioni all'nei loro Paesi dei cittadinicon visto Schengen, secondo una dichiarazione congiunta dei primi ministri di questi paesi. "Estonia, Lettonia, Lituania e- si legge nella nota - hanno concordato un approccio regionale comune ed esprimono la volontà politica e la ferma intenzione di introdurre misure temporanee nazionali per i cittadiniin possesso di un visto dell'Ue, al fine di affrontare le minacce imminenti per l'ordine pubblico e la sicurezza e limitare l'nell'area Schengen dei cittadiniche viaggiano per scopici, culturali, sportivi e d'affari". Il documento sottolinea che le ...

Il Sannio Quotidiano

Non è come la lotta dei leaderper liberare i loro Paesi dai resti del periodo sovietico. ... L'assenza di una soluzione veramente pacifica per l'potrebbe realisticamente portare all'..."Bisogna continuare a parlare di quello che succede inperché questo è solo il primo passo della politica estera di Putin. La prossima invasione potrebbe coinvolgere i paesio la ... Ucraina: Baltici e Polonia chiuderanno l’ingresso ai turisti russi Tallin, 8 set. (Adnkronos) - Dal 19 settembre Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia introdurranno restrizioni all'ingresso nei loro Paesi dei cittadini russi con visto Schengen, secondo una dichiaraz ...Ulteriore stretta sulla possibilità per i cittadini del Paese governato da Putin di poter viaggiare in Europa, anche per motivi di turismo: “L'accesso all'Ue è un privilegio, non un diritto umano” ...