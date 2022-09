Ucraina, Austin: approvati nuovi aiuti Usa per 675 milioni Usd (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli Stati Uniti hanno approvato ulteriori "675 milioni di dollari in aiuti" militari per l'Ucraina: lo ha annunciato il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, in apertura dell'incontro con ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli Stati Uniti hanno approvato ulteriori "675di dollari in" militari per l': lo ha annunciato il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd, in apertura dell'incontro con ...

News24_it : Austin, da Usa altri 675 mln di aiuti militari a Ucraina - Piergiulio58 : Austin, da Usa altri 675 mln di aiuti militari a Ucraina. 'Successi evidenti di Kiev sul campo di battaglia' - Ulti… - iconanews : Austin, da Usa altri 675 mln di aiuti militari a Ucraina - Agenpress : Austin, non vogliamo un mondo dove grandi potenze spostano confini. Altri 675mln di aiuti militari all'Ucraina… - GiovaQuez : Lloyd Austin (Usa): 'Il volto della guerra in Ucraina sta cambiando.della riunione del Gruppo di Contatto per la Di… -