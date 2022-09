Tutto quello che c’è stato di sbagliato nel racconto della storia del freelance Mattia Sorbi (Di giovedì 8 settembre 2022) La storia del giornalista italiano in Ucraina di cui, per qualche giorno, si sono perse le tracce è stata affrontata con pochissimo tatto da parte della stampa italiana e internazionale: ci si è basati molto sugli account social che hanno parlato della notizia, sono state citate delle informazioni decisamente approssimative e, sopratTutto, non si è atteso abbastanza l’arrivo di fonti confermate dal ministero degli Esteri. Al momento, sono queste ultime che ci fanno dire che le condizioni di Mattia Sorbi, il giornalista freelance – con il quale si erano perse le comunicazioni – non destano particolari preoccupazioni. Mattia Sorbi, che ha anche fornito servizi di corrispondenza per il Tg1, è in contatto con la Farnesina: «è curato – ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 8 settembre 2022) Ladel giornalista italiano in Ucraina di cui, per qualche giorno, si sono perse le tracce è stata affrontata con pochissimo tatto da partestampa italiana e internazionale: ci si è basati molto sugli account social che hanno parlatonotizia, sono state citate delle informazioni decisamente approssimative e, soprat, non si è atteso abbastanza l’arrivo di fonti confermate dal ministero degli Esteri. Al momento, sono queste ultime che ci fanno dire che le condizioni di, il giornalista– con il quale si erano perse le comunicazioni – non destano particolari preoccupazioni., che ha anche fornito servizi di corrispondenza per il Tg1, è in contatto con la Farnesina: «è curato – ...

