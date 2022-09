Tutto il cibo che la regina Elisabetta ha (e non ha) mangiato (Di giovedì 8 settembre 2022) La regina Elisabetta è morta a 96 anni. Dopo un pomeriggio in cui tutti i sudditi e fan in Tutto il mondo hanno tenuto il fiato sospeso, la Bbc ha confermato la notizia. Tutti l’abbiamo amata e nei prossimi giorni, in attesa dell’attuazione del protocollo London Bridge (cioè lo svolgimento del funerale della monarca), la ricorderemo in mille modi diversi. Noi, ovviamente, lo facciamo attraverso il cibo che ha amato, desiderato perché vietato e goduto anche quando era sconsigliato. Regime controllato e peccati di gola Iniziamo col dire che la regina Elisabetta II è nata il 21 aprile 1926. Quindi, da buon Toro, amava la buona cucina, ma non era una mangiona. Infatti, come ha dichiarato da Darren McGrady, che è stato il suo personal chef dal 1982 al 1993, la sovrana ha sempre seguito una ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 settembre 2022) Laè morta a 96 anni. Dopo un pomeriggio in cui tutti i sudditi e fan inil mondo hanno tenuto il fiato sospeso, la Bbc ha confermato la notizia. Tutti l’abbiamo amata e nei prossimi giorni, in attesa dell’attuazione del protocollo London Bridge (cioè lo svolgimento del funerale della monarca), la ricorderemo in mille modi diversi. Noi, ovviamente, lo facciamo attraverso ilche ha amato, desiderato perché vietato e goduto anche quando era sconsigliato. Regime controllato e peccati di gola Iniziamo col dire che laII è nata il 21 aprile 1926. Quindi, da buon Toro, amava la buona cucina, ma non era una mangiona. Infatti, come ha dichiarato da Darren McGrady, che è stato il suo personal chef dal 1982 al 1993, la sovrana ha sempre seguito una ...

