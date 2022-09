Tutti i dettagli dell'Operazione London Bridge e dell'Operazione Unicorno: dalle modalità dell'annuncio del decesso ai funerali della sovrana (Di giovedì 8 settembre 2022) La Regina Elisabetta non sta bene e i suo familiari sono volati a Balmoral. La conferma arriva da un comunicato ufficiale di Buckingham Palace. Nell’attesa di avere aggiornamenti, ecco cosa accadrebbe in caso di decesso della sovrana…Foto Getty Con l’aggravarsi delle condizioni di salute della Regina Elisabetta, inevitabilmente la mente corre all’Operazione London Bridge, vale a dire a tutto ciò che accade immediatamente dopo il decesso di Sua Maestà. Un piano, questo, già pronto da tempo per ragioni organizzative. Sarebbe impensabile dover organizzare un funerale così complesso senza alcuna pianificazione, motivo ... Leggi su amica (Di giovedì 8 settembre 2022) La Regina Elisabetta non sta bene e i suo familiari sono volati a Balmoral. La conferma arriva da un comunicato ufficiale di Buckingham Palace. Nell’attesa di avere aggiornamenti, ecco cosa accadrebbe in caso di…Foto Getty Con l’aggravarsie condizioni di salutea Regina Elisabetta, inevitabilmente la mente corre all’, vale a dire a tutto ciò che accade immediatamente dopo ildi Sua Maestà. Un piano, questo, già pronto da tempo per ragioni organizzative. Sarebbe impensabile dover organizzare un funerale così complesso senza alcuna pianificazione, motivo ...

