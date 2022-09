Tutti accanto a Elisabetta II: i figli della regina e William già a Balmoral (Di giovedì 8 settembre 2022) I membri anziani e più importanti della famiglia reale sono al fianco della sovrana, le cui condizioni preoccupano. L'erede al trono Carlo è al castello scozzese con la moglie Camilla, ci sono anche gli altri figli e il duca di Cambridge Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 settembre 2022) I membri anziani e più importantifamiglia reale sono al fiancosovrana, le cui condizioni preoccupano. L'erede al trono Carlo è al castello scozzese con la moglie Camilla, ci sono anche gli altrie il duca di Cambridge

