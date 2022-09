Truss: "La morte della regina è uno shock per la nazione e il mondo" (Di giovedì 8 settembre 2022) La morte della regina Elisabetta "è uno shock per la nazione e per tutto il mondo". Così la premier britannica Liz Truss che ha parlato alla nazione da Downing Street. La regina Elisabetta II è "la roccia su cui... Leggi su today (Di giovedì 8 settembre 2022) LaElisabetta "è unoper lae per tutto il". Così la premier britannica Lizche ha parlato allada Downing Street. LaElisabetta II è "la roccia su cui...

