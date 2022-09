Troppe insegnanti donne a scuola. Il Consiglio Europeo chiede più equilibrio. Ma anche di migliorare il riconoscimento dell'insegnamento per la società (Di giovedì 8 settembre 2022) Nelle scuole italiane vincono le donne. Secondo i dati Eurostat non sono mai state così tante dietro alle cattedre, in particolare nelle scuole superiori. In questo caso, però, quella che viene definita femminilizzazione della scuola pare essere se non un problema al contrario, almeno una questione da ridiscutere. La pensa così il Consiglio Europeo, che con una risoluzione ha invitato gli stati membri a mettere in campo politiche che possano attrarre più uomini in classe. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022) Nelle scuole italiane vincono le. Secondo i dati Eurostat non sono mai state così tante dietro alle cattedre, in particolare nelle scuole superiori. In questo caso, però, quella che viene definita femminilizzazionepare essere se non un problema al contrario, almeno una questione da ridiscutere. La pensa così il, che con una risoluzione ha invitato gli stati membri a mettere in campo politiche che possano attrarre più uomini in classe. ...

